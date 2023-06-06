Есть героические города. В Харьков прилетает, они работают и живут — Зеленский
Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки о стратегии помощи людям, которые возвращаются на деоккупированные территории, в частности до сих пор обесточенные, вспомнил Харьков.
«Люди, которые выехали оттуда, где стреляют, имеют все возможности жить с крышей, в квартире за деньги государства. Это факт», — сказал Зеленский.
При этом, подчеркнул глава государства, есть люди, которые не хотят выезжать с опасных территорий. В качестве примера он привел одиннадцать семей из села в Купянском районе Харьковщины, где накануне оккупанты повредили аммиакопровод.
«Есть зоны, которые должны быть эвакуированы. Люди должны оттуда выехать. Да, есть риск, что «прилетит». И есть героические города. В Харьков «прилетает», но они, посмотрите, они работают, живут, учатся. Они понимают, что Россия враг. Они очень проукраинские», — добавил президент.
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 20:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки о стратегии помощи людям, которые возвращаются на деоккупированные территории, в частности до сих пор обесточенные, вспомнил Харьков.".