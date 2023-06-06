Зеленский создал на Харьковщине еще одну военную администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня подписал указ, которым создал сельскую ВА в Красноградском районе.

Текст указа опубликован на официальном сайте Президента Украины. Им Зеленский создал Натальинскую сельскую военную администрацию в Красноградском районе Харьковской области.

«Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Харьковской областной государственной администрации осуществить согласно Закона «О правовом режиме военного положения» мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 этого Указа», — отмечается в документе.

Отметим, что Натальинская громада находится в наиболее отдаленной от границы и линии фронта части Харьковской области — ближе к админгранице с Полтавщиной.