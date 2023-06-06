Зеленский создал на Харьковщине еще одну военную администрацию
Фото: пресс-служба ОП
Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня подписал указ, которым создал сельскую ВА в Красноградском районе.
Текст указа опубликован на официальном сайте Президента Украины. Им Зеленский создал Натальинскую сельскую военную администрацию в Красноградском районе Харьковской области.
«Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Харьковской областной государственной администрации осуществить согласно Закона «О правовом режиме военного положения» мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 этого Указа», — отмечается в документе.
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Отметим, что Натальинская громада находится в наиболее отдаленной от границы и линии фронта части Харьковской области — ближе к админгранице с Полтавщиной.
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 18:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня подписал указ, которым создал сельскую ВА в Красноградском районе".