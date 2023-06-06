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Зеленский создал на Харьковщине еще одну военную администрацию

Политика 18:05   06.06.2023
Оксана Горун
Зеленский создал на Харьковщине еще одну военную администрацию Фото: пресс-служба ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня подписал указ, которым создал сельскую ВА в Красноградском районе.

Текст указа опубликован на официальном сайте Президента Украины. Им Зеленский создал Натальинскую сельскую военную администрацию в Красноградском районе Харьковской области.

«Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Харьковской областной государственной администрации осуществить согласно Закона «О правовом режиме военного положения» мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 этого Указа», — отмечается в документе.

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Отметим, что Натальинская громада находится в наиболее отдаленной от границы и линии фронта части Харьковской области — ближе к админгранице с Полтавщиной.

Натальинская громада в Харьковской области
Фото: скрин
Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 18:05;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня подписал указ, которым создал сельскую ВА в Красноградском районе".