Зеленский вспомнил убитых РФ детей, среди которых Дмитрий из Харькова (видео)

4 июня — День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, в котором среди прочих вспоминают 13-летнего Дмитрия. Мальчик погиб на Салтовке в результате вражеского ракетного удара в июле прошлого года.

«13-летний Дмитрий из Харькова, 4-летняя Лиза из Винницы, Сережа из Новосоленого, которому было всего два дня. В списке невинных детских жертв российской агрессии уже по меньшей мере 500 наших детей. Они могли стать известными учеными, художниками, спортивными чемпионами, творить историю Украины. Их убили российские оружие и ненависть, которые ежедневно продолжают забирать и разрушать жизни украинских детей», написал в Telegram президент Владимир Зеленский.

Он также добавил, что точное количество пострадавших детей пока невозможно установить из-за активных боевых действий и российской оккупации части территории Украины.

Видео: Владимир Зеленский

Напомним, 20 июля 2022 года враг обстрелял остановку общественного транспорта на Салтовке, в результате чего погибли пожилые супруги и 13-летний Дмитрий Кубата. Отец мальчика в течение двух часов читал молитвы над телом сына.

«13-летний Дмитрий с сестрой вышел на пробежку в родном Харькове. Его тело отец нашел на автобусной остановке после ракетного обстрела», — говорится в видео.