Зеленський згадав убитих РФ дітей, серед яких Дмитро з Харкова (відео)

4 червня – День пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Президент Володимир Зеленський опублікував відео, в якому серед інших згадують 13-річного Дмитра. Хлопчик загинув на Салтівці внаслідок ворожого ракетного удару у липні минулого року.

“13-річний Дмитро з Харкова, 4-річна Ліза з Вінниці, Сергійко з Новосолоного, якому було лише два дні. У списку невинних дитячих жертв російської агресії вже щонайменше 500 наших дітей. Вони могли стати відомими вченими, художниками, спортивними чемпіонами, творити історію України. Їх убили російські зброя та ненависть, які щодня продовжують забирати та руйнувати життя українських дітей“, – написав у Telegram президент Володимир Зеленський.

Він також додав, що точну кількість постраждалих дітей поки що неможливо встановити через активні бойові дії та російську окупацію частини території України.

Відео: Володимир Зеленський

Нагадаємо, 20 липня 2022 року ворог обстріляв зупинку громадського транспорту на Салтівці, внаслідок чого загинули літнє подружжя та 13-річний Дмитро Кубата. Батько хлопчика протягом двох годин читав молитви над тілом сина.

“13-річний Дмитро з сестрою вийшли на пробіжку в рідному Харкові. Його тіло батько знайшов на автобусній зупинці після ракетного обстрілу”, – йдеться у відео.