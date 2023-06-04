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Від удару РФ по передмістю Дніпра загинула дитина, постраждалих – 22 (фото)

Події 08:23   04.06.2023
Олена Нагорна
Від удару РФ по передмістю Дніпра загинула дитина, постраждалих – 22 (фото)

У ніч проти 4 червня з-під завалів будинку у Підгородненській громаді Дніпропетровської області дістали тіло 2-річної дитини. Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару росіян зросла до 22, серед них – п’ять дітей.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Дві двоповерхівки, між якими влучила ворожа ракета, частково зруйновані. Пошкоджені й десять приватних будинків, авто, магазин, газопроводи”, – написав він.


Фото: Сергій Лисак

Також Лисак повідомив, що в ніч проти 4 червня загарбники продовжили атакувати Дніпропетровщину – над областю збили дві крилаті ракети та дрон.

Читайте також: Ракетна атака по Україні та авіаудар по Харківщині – інформація Генштабу та ПС

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2023 в 08:23;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 4 червня з-під завалів будинку у Підгородненській громаді Дніпропетровської області дістали тіло 2-річної дитини. Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару росіян зросла до 22, серед них – п’ять дітей.".