Від удару РФ по передмістю Дніпра загинула дитина, постраждалих – 22 (фото)
У ніч проти 4 червня з-під завалів будинку у Підгородненській громаді Дніпропетровської області дістали тіло 2-річної дитини. Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару росіян зросла до 22, серед них – п’ять дітей.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Дві двоповерхівки, між якими влучила ворожа ракета, частково зруйновані. Пошкоджені й десять приватних будинків, авто, магазин, газопроводи”, – написав він.
Фото: Сергій Лисак
Також Лисак повідомив, що в ніч проти 4 червня загарбники продовжили атакувати Дніпропетровщину – над областю збили дві крилаті ракети та дрон.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2023 в 08:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 4 червня з-під завалів будинку у Підгородненській громаді Дніпропетровської області дістали тіло 2-річної дитини. Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару росіян зросла до 22, серед них – п’ять дітей.".