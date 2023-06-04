Live
  • Воскресенье 04.06.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

Удар РФ по пригороду Днепра: погиб 2-летний ребенок, пострадавших — 22 (фото)

Происшествия 08:23   04.06.2023
Елена Нагорная
Удар РФ по пригороду Днепра: погиб 2-летний ребенок, пострадавших — 22 (фото) Фото: Сергей Лысак

В ночь на 4 июня из-под завалов дома в Подгородненской громаде Днепропетровской области достали тело 2-летнего ребенка. Количество пострадавших в результате ракетного удара россиян возросло до 22, среди них — 5 детей.

Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Две двухэтажки, между которыми попала вражеская ракета, частично разрушены. Повреждены и десять частных домов, авто, магазин, газопроводы», — написал он.


Фото: Сергей Лысак

Также Лысак сообщил, что в ночь на 4 июня захватчики продолжили атаковать Днепропетровщину — над областью сбили две крылатые ракеты и дрон.

Читайте также: Ракетная атака по Украине и авиаудар по Харьковщине — информация Генштаба и ВС

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Ракетная атака по Украине и авиаудар по Харьковщине — информация Генштаба и ВС
Ракетная атака по Украине и авиаудар по Харьковщине — информация Генштаба и ВС
04.06.2023
Удар РФ по пригороду Днепра: погиб 2-летний ребенок, пострадавших — 22 (фото)
Удар РФ по пригороду Днепра: погиб 2-летний ребенок, пострадавших — 22 (фото)
04.06.2023
Сегодня 4 июня: какой праздник и день в истории
Сегодня 4 июня: какой праздник и день в истории
04.06.2023
Терехов рассказал, когда ему было страшно во время войны
Терехов рассказал, когда ему было страшно во время войны
03.06.2023
Лежала на полу и просила о помощи: в Харькове спасли пенсионерку
Лежала на полу и просила о помощи: в Харькове спасли пенсионерку
03.06.2023
РФ нанесла авиационные, артиллерийские и минометные удары по Харьковщине – ГШ
РФ нанесла авиационные, артиллерийские и минометные удары по Харьковщине – ГШ
03.06.2023

Новости по теме:

15:43
Синегубов об ударе по Харькову: рассчитывали, что на предприятии есть рабочие
07:47
Ночной удар по столице: трое погибших, в том числе ребенок, 12 человек ранены
22:25
Харьковские криминалисты идентифицировали трех жертв ракетного удара в Днепре
18:11
Первые кадры, когда полиция и волонтеры нашли Виолетту в лесу на Харьковщине
15:16
Двухлетнюю Виолетту, заблудившуюся на Харьковщине, осмотрели врачи — Синегубов

  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Удар РФ по пригороду Днепра: погиб 2-летний ребенок, пострадавших — 22 (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 4 июня 2023 в 08:23;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 4 июня из-под завалов дома в Подгородненской громаде Днепропетровской области достали тело 2-летнего ребенка. Количество пострадавших в результате ракетного удара россиян возросло до 22, среди них — 5 детей.".