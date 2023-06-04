Удар РФ по пригороду Днепра: погиб 2-летний ребенок, пострадавших — 22 (фото)
Фото: Сергей Лысак
В ночь на 4 июня из-под завалов дома в Подгородненской громаде Днепропетровской области достали тело 2-летнего ребенка. Количество пострадавших в результате ракетного удара россиян возросло до 22, среди них — 5 детей.
Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
«Две двухэтажки, между которыми попала вражеская ракета, частично разрушены. Повреждены и десять частных домов, авто, магазин, газопроводы», — написал он.
Фото: Сергей Лысак
Также Лысак сообщил, что в ночь на 4 июня захватчики продолжили атаковать Днепропетровщину — над областью сбили две крылатые ракеты и дрон.
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2023 в 08:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 4 июня из-под завалов дома в Подгородненской громаде Днепропетровской области достали тело 2-летнего ребенка. Количество пострадавших в результате ракетного удара россиян возросло до 22, среди них — 5 детей.".