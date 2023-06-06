Зеленський створив на Харківщині ще одну військову адміністрацію

Президент України Володимир Зеленський 6 червня підписав указ, яким створив сільську ВА у Красноградському районі.

Текст указу опубліковано на офіційному сайті Президента України. Ним Зеленський створив Наталинську сільську військову адміністрацію у Красноградському районі Харківської області.

“Генеральному штабу Збройних Сил України, Харківській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану” заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу”, – наголошується в документі.

Зазначимо, що Наталинська громада знаходиться у найбільш віддаленій від кордону та лінії фронту частині Харківської області – ближче до адмінкордону з Полтавщиною.