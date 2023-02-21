Вранці на Харківщині на вибуховому пристрої підірвався чоловік – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про пораненого через ворожі міни в Харківській області.

“Сьогодні вранці у с. Рубіжне Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік. На місце виїхала бригада медиків. Інформація про стан постраждалого уточнюється”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він наголосив, що мінна небезпека в області залишається високою. Хоча гуманітарне розмінування відбувається в постійному режимі. Минулої доби на Харківщині знешкодили ще 37 вибухонебезпечних предметів.

Раніше Синєгубов пояснював, що розмінуванню на Харківщині заважає погода – мороз та сніг не дають проводити роботи швидкими темпами.