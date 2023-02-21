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Вранці на Харківщині на вибуховому пристрої підірвався чоловік – Синєгубов

Події 08:55   21.02.2023
Оксана Горун
Вранці на Харківщині на вибуховому пристрої підірвався чоловік – Синєгубов Фото: пресслужба Східного ОТО Нацгвардії України

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про пораненого через ворожі міни в Харківській області.

“Сьогодні вранці у с. Рубіжне Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік. На місце виїхала бригада медиків. Інформація про стан постраждалого уточнюється”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він наголосив, що мінна небезпека в області залишається високою. Хоча гуманітарне розмінування відбувається в постійному режимі. Минулої доби на Харківщині знешкодили ще 37 вибухонебезпечних предметів.

Раніше Синєгубов пояснював, що розмінуванню на Харківщині заважає погода – мороз та сніг не дають проводити роботи швидкими темпами.

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    • Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2023 в 08:55;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про пораненого через ворожі міни в Харківській області".