Вранці на Харківщині на вибуховому пристрої підірвався чоловік – Синєгубов
Фото: пресслужба Східного ОТО Нацгвардії України
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про пораненого через ворожі міни в Харківській області.
“Сьогодні вранці у с. Рубіжне Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік. На місце виїхала бригада медиків. Інформація про стан постраждалого уточнюється”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Він наголосив, що мінна небезпека в області залишається високою. Хоча гуманітарне розмінування відбувається в постійному режимі. Минулої доби на Харківщині знешкодили ще 37 вибухонебезпечних предметів.
Раніше Синєгубов пояснював, що розмінуванню на Харківщині заважає погода – мороз та сніг не дають проводити роботи швидкими темпами.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2023 в 08:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про пораненого через ворожі міни в Харківській області".