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Детсад, стадион и 5-этажка повреждены в Купянске ракетным ударом — Синегубов

Происшествия 09:01   22.02.2023
Елена Нагорная
Детсад, стадион и 5-этажка повреждены в Купянске ракетным ударом — Синегубов Фото: Олег Синегубов

Один человек получил ранения в результате обстрелов Харьковской области за прошедшие сутки, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Это житель Купянска, который пострадал от удара армии РФ по жилому сектору и был госпитализирован в среднем состоянии.

Также в Купянске ракетным обстрелом повреждены футбольное поле и трибуна стадиона, здание детсада и 5-этажный дом.


Фото: Олег Синегубов

Под обстрелом в течение дня находились Волчанск и поселок Вильча Волчанской громады. Повреждены несколько жилых домов, произошли пожары.

В поселке Двуречная Купянского района вражеский снаряд попал в жилой дом.

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«На линии соприкосновения наши военные надежно держат свои позиции и ведут бои с российскими оккупантами», — добавил Синегубов.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 09:01;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один человек получил ранения в результате обстрелов Харьковской области за прошедшие сутки, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".