Детсад, стадион и 5-этажка повреждены в Купянске ракетным ударом — Синегубов
Фото: Олег Синегубов
Один человек получил ранения в результате обстрелов Харьковской области за прошедшие сутки, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
Это житель Купянска, который пострадал от удара армии РФ по жилому сектору и был госпитализирован в среднем состоянии.
Также в Купянске ракетным обстрелом повреждены футбольное поле и трибуна стадиона, здание детсада и 5-этажный дом.
Фото: Олег Синегубов
Под обстрелом в течение дня находились Волчанск и поселок Вильча Волчанской громады. Повреждены несколько жилых домов, произошли пожары.
В поселке Двуречная Купянского района вражеский снаряд попал в жилой дом.
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«На линии соприкосновения наши военные надежно держат свои позиции и ведут бои с российскими оккупантами», — добавил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 09:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один человек получил ранения в результате обстрелов Харьковской области за прошедшие сутки, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".