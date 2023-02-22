Детсад, стадион и 5-этажка повреждены в Купянске ракетным ударом — Синегубов

Один человек получил ранения в результате обстрелов Харьковской области за прошедшие сутки, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Это житель Купянска, который пострадал от удара армии РФ по жилому сектору и был госпитализирован в среднем состоянии.

Также в Купянске ракетным обстрелом повреждены футбольное поле и трибуна стадиона, здание детсада и 5-этажный дом.



Фото: Олег Синегубов

Под обстрелом в течение дня находились Волчанск и поселок Вильча Волчанской громады. Повреждены несколько жилых домов, произошли пожары.

В поселке Двуречная Купянского района вражеский снаряд попал в жилой дом.

«На линии соприкосновения наши военные надежно держат свои позиции и ведут бои с российскими оккупантами», — добавил Синегубов.