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На Чугуевщине снаряд упал на территории частного дома, произошел пожар — ГСЧС

Происшествия 08:38   22.02.2023
Елена Нагорная
На Чугуевщине снаряд упал на территории частного дома, произошел пожар — ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Один пожар, вызванный вражескими обстрелами, произошел в Харьковской области за сутки с 21 по 22 февраля. Бойцы ГСЧС тушили огонь в поселке Вильча Волчанской громады.

Около 8 утра 21 февраля армия РФ обстреляла частный сектор поселка, и один из снарядов упал на территории домовладения. Там загорелся вагончик на площади 15 квадратных метров, и спасатели потушили огонь в течение 20 минут, сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.

Также чрезвычайники дважды выезжали на проверку мест попадания вражеских боеприпасов. В городе Купянск повреждения получили футбольный стадион, детсад и жилая пятиэтажка. В поселке Двуречное — частный дом.

Ни в одном из эпизодов пострадавших нет.

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Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 26 взрывоопасных предметов.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 08:38;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один пожар, вызванный вражескими обстрелами, произошел в Харьковской области за сутки с 21 по 22 февраля. Бойцы ГСЧС тушили огонь в поселке Вильча Волчанской громады.".