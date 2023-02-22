На Чугуевщине снаряд упал на территории частного дома, произошел пожар — ГСЧС
Один пожар, вызванный вражескими обстрелами, произошел в Харьковской области за сутки с 21 по 22 февраля. Бойцы ГСЧС тушили огонь в поселке Вильча Волчанской громады.
Около 8 утра 21 февраля армия РФ обстреляла частный сектор поселка, и один из снарядов упал на территории домовладения. Там загорелся вагончик на площади 15 квадратных метров, и спасатели потушили огонь в течение 20 минут, сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.
Также чрезвычайники дважды выезжали на проверку мест попадания вражеских боеприпасов. В городе Купянск повреждения получили футбольный стадион, детсад и жилая пятиэтажка. В поселке Двуречное — частный дом.
Ни в одном из эпизодов пострадавших нет.
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Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 26 взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 08:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один пожар, вызванный вражескими обстрелами, произошел в Харьковской области за сутки с 21 по 22 февраля. Бойцы ГСЧС тушили огонь в поселке Вильча Волчанской громады.".