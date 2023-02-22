На Чугуївщині снаряд впав на території приватного дому, сталася пожежа – ДСНС

Одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами, сталася в Харківській області за добу з 21 по 22 лютого. Бійці ДСНС гасили вогонь у селищі Вільча Вовчанської громади.

Близько 8-ї ранку 21 лютого армія РФ обстріляла приватний сектор селища, і один зі снарядів впав на території домоволодіння. Там спалахнув вагончик на площі 15 квадратних метрів, і рятувальники загасили вогонь протягом 20 хвилин, повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС.

Також надзвичайники двічі виїжджали на перевірку місць влучання ворожих боєприпасів. У місті Куп’янськ пошкодження отримали футбольний стадіон, дитсадок та житлова п’ятиповерхівка. У селищі Дворічне – приватна садиба.

У жодному з епізодів постраждалих немає.

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Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 26 вибухонебезпечних предметів.