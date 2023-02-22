Live
  • Середа 22.02.2023
    • Харків
  •   -10°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.98
    • 🟢

Понад 20 населених пунктів Харківщини обстріляно тільки на одному напрямку

Події 07:24   22.02.2023
Олена Нагорна
Понад 20 населених пунктів Харківщини обстріляно тільки на одному напрямку

Понад 25 населених пунктів Харківської області потрапили під ворожий вогонь протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.

На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань супротивника не виявлено. Обстрілів зазнали понад 20 районів населених пунктів Харківщини. Серед них – Стрілеча, Мороховець, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Волохівка, Бударки, Бологівка та Колодязне.

На Куп’янському напрямку армія РФ здійснила обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Куп’янськ і Берестове.

“Загарбники й далі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках”, – зазначили у Генштабі.

Читайте також:  Ми прораховуємо можливий наступ на декількох напрямках — Синєгубов

Є велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів на всій території України, попередили в Генштабі.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

07:24
Понад 20 населених пунктів Харківщини обстріляно тільки на одному напрямку
21:35
15 тонн обладнання для відновлення енергооб’єктів отримала Харківщина (відео)
21:12
Полякам показали, що військові РФ накоїли в екопарку під Харковом (відео)
20:40
Медики “швидкої” повернули до життя харків’янку
19:37
Синєгубов: ведуться переговори з партнерами щодо розмінування полів Харківщини

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Понад 20 населених пунктів Харківщини обстріляно тільки на одному напрямку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2023 в 07:24;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 25 населених пунктів Харківської області потрапили під ворожий вогонь протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.".