Понад 20 населених пунктів Харківщини обстріляно тільки на одному напрямку

Понад 25 населених пунктів Харківської області потрапили під ворожий вогонь протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.

На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань супротивника не виявлено. Обстрілів зазнали понад 20 районів населених пунктів Харківщини. Серед них – Стрілеча, Мороховець, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Волохівка, Бударки, Бологівка та Колодязне.

На Куп’янському напрямку армія РФ здійснила обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Куп’янськ і Берестове.

“Загарбники й далі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках”, – зазначили у Генштабі.

Є велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів на всій території України, попередили в Генштабі.