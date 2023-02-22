Более 20 населенных пунктов Харьковщины обстреляны только на одном направлении

Более 25 населенных пунктов Харьковской области попали под вражеский огонь в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.

На Слобожанском направлении признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам подверглись более 20 районов населенных пунктов Харьковщины. Среди них — Стрелечья, Мороховец, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Волоховка, Бударки, Бологовка и Колодязное.

На Купянском направлении армия РФ обстреляла районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Котляровка, Купянск и Берестовое.

«Захватчики и дальше сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях», — отметили в Генштабе.

Есть большая опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины, предупредили в Генштабе.