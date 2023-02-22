Более 20 населенных пунктов Харьковщины обстреляны только на одном направлении
Более 25 населенных пунктов Харьковской области попали под вражеский огонь в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.
На Слобожанском направлении признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам подверглись более 20 районов населенных пунктов Харьковщины. Среди них — Стрелечья, Мороховец, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Волоховка, Бударки, Бологовка и Колодязное.
На Купянском направлении армия РФ обстреляла районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Котляровка, Купянск и Берестовое.
«Захватчики и дальше сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях», — отметили в Генштабе.
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Есть большая опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины, предупредили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 07:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 25 населенных пунктов Харьковской области попали под вражеский огонь в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.".