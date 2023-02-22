Live
  • Среда 22.02.2023
    • Харьков
  •   -10°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.98
    • 🟢

Более 20 населенных пунктов Харьковщины обстреляны только на одном направлении

Происшествия 07:24   22.02.2023
Елена Нагорная
Более 20 населенных пунктов Харьковщины обстреляны только на одном направлении

Более 25 населенных пунктов Харьковской области попали под вражеский огонь в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.

На Слобожанском направлении признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам подверглись более 20 районов населенных пунктов Харьковщины. Среди них — Стрелечья, Мороховец, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Волоховка, Бударки, Бологовка и Колодязное.

На Купянском направлении армия РФ обстреляла районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Котляровка, Купянск и Берестовое.

«Захватчики и дальше сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях», — отметили в Генштабе.

Читайте также: Мы просчитываем возможное наступление на нескольких направлениях — Синегубов

Есть большая опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины, предупредили в Генштабе.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

07:24
Более 20 населенных пунктов Харьковщины обстреляны только на одном направлении
21:35
15 тонн оборудования для восстановления энергообъектов получила Харьковщина
21:12
Полякам показали, что военные РФ натворили в экопарке под Харьковом (видео)
20:40
Медики «скорой» вернули к жизни харьковчанку
19:37
Глава ХОВА: ведутся переговоры с партнерами о разминировании полей Харьковщины

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Более 20 населенных пунктов Харьковщины обстреляны только на одном направлении»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 07:24;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 25 населенных пунктов Харьковской области попали под вражеский огонь в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.".