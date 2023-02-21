Мы просчитываем возможное наступление на нескольких направлениях — Синегубов

Армия РФ пытается отвоевать утраченные позиции в Харьковской области, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в интервью «Фактам». Чиновник уверен, что защитники региона отразят все атаки врага.

«Наши военные стоят, свои позиции крепко держат, и мы понимаем, что у нас хватит сил и на эту очередную попытку. Действительно, мы ожидаем, просчитываем возможное наступление на нескольких направлениях. Это и, как вы правильно назвали, Богодуховское направление, это и север нашей области может быть. И прежде всего — Купянское, потому что там проходит активная линия фронта и продолжаются активные боевые действия», — рассказал Синегубов.

Глава ХОВА отметил, что необходимости эвакуировать жителей Харькова по-прежнему нет, а также пообещал сообщить, если такие риски появятся.