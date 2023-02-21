Ми прораховуємо можливий наступ на декількох напрямках – Синєгубов
Армія РФ намагається відвоювати втрачені позиції на Харківщині, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю “Фактам”. Посадовець упевнений, що захисники регіону відіб’ють усі атаки ворога.
“Наші військові стоять, свої позиції міцно тримають, і ми розуміємо, що у нас вистачить сил і на цю чергову спробу. Справді, ми очікуємо, прораховуємо можливий наступ на декількох напрямках. Це і, як ви правильно назвали, Богодухівський напрямок, це і північ нашої області може бути. І передусім – Куп’янський, тому що там проходить активна лінія фронту і тривають активні бойові дії”, – розповів Синєгубов.
Глава ХОВА зазначив, що необхідності евакуювати мешканців Харкова, як і раніше, немає, а також пообіцяв повідомити, якщо такі ризики з’являться.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2023 в 17:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ намагається відвоювати втрачені позиції на Харківщині, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю “Фактам”. Посадовець упевнений, що захисники регіону відіб’ють усі атаки ворога.".