Ми прораховуємо можливий наступ на декількох напрямках – Синєгубов

Армія РФ намагається відвоювати втрачені позиції на Харківщині, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю “Фактам”. Посадовець упевнений, що захисники регіону відіб’ють усі атаки ворога.

“Наші військові стоять, свої позиції міцно тримають, і ми розуміємо, що у нас вистачить сил і на цю чергову спробу. Справді, ми очікуємо, прораховуємо можливий наступ на декількох напрямках. Це і, як ви правильно назвали, Богодухівський напрямок, це і північ нашої області може бути. І передусім – Куп’янський, тому що там проходить активна лінія фронту і тривають активні бойові дії”, – розповів Синєгубов.

Глава ХОВА зазначив, що необхідності евакуювати мешканців Харкова, як і раніше, немає, а також пообіцяв повідомити, якщо такі ризики з’являться.