Окупанти у Куп’янську вступили в бій з цивільними об’єктами – Мельник (фото)

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник опублікував фото з місць “прильотів” ракет, якими армія РФ вдарила по Куп’янську пізно ввечері 20 лютого.

“Вчора ввечері у Куп’янську окупанти вчергове вступили у бій з цивільними об’єктами. Цього разу від обстрілів постраждала спортивна будівля, на територію якої потрапив ворожий снаряд“, – підписав опубліковане фото Мельник.

Крім того, за інформацією начальника гарнізону, у Куп’янську постраждала територія дитячого садка.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що по Куп’янську вдарили російські ракети. За інформацією Синєгубова, ніхто не постраждав.