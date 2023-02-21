Окупанти у Куп’янську вступили в бій з цивільними об’єктами – Мельник (фото)
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник опублікував фото з місць “прильотів” ракет, якими армія РФ вдарила по Куп’янську пізно ввечері 20 лютого.
“Вчора ввечері у Куп’янську окупанти вчергове вступили у бій з цивільними об’єктами. Цього разу від обстрілів постраждала спортивна будівля, на територію якої потрапив ворожий снаряд“, – підписав опубліковане фото Мельник.
Крім того, за інформацією начальника гарнізону, у Куп’янську постраждала територія дитячого садка.
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Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що по Куп’янську вдарили російські ракети. За інформацією Синєгубова, ніхто не постраждав.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2023 в 09:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник опублікував фото з місць “прильотів” ракет, якими армія РФ вдарила по Куп’янську пізно ввечері 20 лютого".