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Ракетний удар по Харківщині: у ХОВА повідомили про наслідки

Події 09:07   21.02.2023
Оксана Горун
Ракетний удар по Харківщині: у ХОВА повідомили про наслідки

Пізно ввечері 20 лютого армія РФ вдарила ракетами по Куп’янську на Харківщині.

“Вчора пізно ввечері внаслідок ракетного обстрілу Куп’янська пошкоджено заклад дошкільної освіти та спортивний об’єкт. Також вночі зафіксовані обстріли в с. Ківшарівка Куп’янського району”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він також поінформував, що минулої доби ворог обстріляв понад 25 прикордонних населених пунктів у Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах.

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У населених пунктах Дворічна та Новоосинове Куп’янського району внаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі. У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок. На щастя, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав“, – поінформував начальник ХОВА. 

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2023 в 09:07;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пізно ввечері 20 лютого армія РФ вдарила ракетами по Куп’янську на Харківщині".