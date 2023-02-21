Ракетний удар по Харківщині: у ХОВА повідомили про наслідки
Пізно ввечері 20 лютого армія РФ вдарила ракетами по Куп’янську на Харківщині.
“Вчора пізно ввечері внаслідок ракетного обстрілу Куп’янська пошкоджено заклад дошкільної освіти та спортивний об’єкт. Також вночі зафіксовані обстріли в с. Ківшарівка Куп’янського району”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Він також поінформував, що минулої доби ворог обстріляв понад 25 прикордонних населених пунктів у Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах.
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“У населених пунктах Дворічна та Новоосинове Куп’янського району внаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі. У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок. На щастя, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав“, – поінформував начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2023 в 09:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пізно ввечері 20 лютого армія РФ вдарила ракетами по Куп’янську на Харківщині".