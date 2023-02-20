Армія РФ вдарила ракетами по Куп’янську – начальник Харківського гарнізону
Увечері 20 лютого російські військові завдали ударів по місту Куп’янськ Харківської області ракетами С-300.
Про це повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.
“Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Ніколи не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!”, – закликав Мельник.
Повітряна тривога була оголошена у регіоні о 22:33.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2023 в 22:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 20 лютого російські військові завдали ударів по місту Куп’янськ Харківської області ракетами С-300.".