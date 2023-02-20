Армія РФ вдарила ракетами по Куп’янську – начальник Харківського гарнізону

Увечері 20 лютого російські військові завдали ударів по місту Куп’янськ Харківської області ракетами С-300.

Про це повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

“Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Ніколи не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!”, – закликав Мельник.

Повітряна тривога була оголошена у регіоні о 22:33.