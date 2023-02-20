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Армія РФ вдарила ракетами по Куп’янську – начальник Харківського гарнізону

Події 22:54   20.02.2023
Олена Нагорна
Армія РФ вдарила ракетами по Куп’янську – начальник Харківського гарнізону

Увечері 20 лютого російські військові завдали ударів по місту Куп’янськ Харківської області ракетами С-300.

Про це повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

“Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Ніколи не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!”, – закликав Мельник.

Повітряна тривога була оголошена у регіоні о 22:33.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2023 в 22:54;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 20 лютого російські військові завдали ударів по місту Куп’янськ Харківської області ракетами С-300.".