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Генштаб: понад 20 населених пунктів обстріляно лише на Слобожанському напрямку

Події 18:33   20.02.2023
Олена Нагорна
Генштаб: понад 20 населених пунктів обстріляно лише на Слобожанському напрямку

За добу армія РФ обстріляла райони понад 24 населених пунктів Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань супротивника не виявлено. Обстрілів зазнали понад 20 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них – Ветеринарне, Глибоке, Мороховець, Вовчанськ, Охрімівка, Бударки, Бологівка, Кам’янка, Тополі та Западне.

На Куп’янському напрямку армія РФ обстріляла населені пункти Дворічна, Піщане, Крохмальне і Першотравневе.

“Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах”, – зазначили у Генштабі.

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Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2023 в 18:33;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу армія РФ обстріляла райони понад 24 населених пунктів Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.".