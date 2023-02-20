Генштаб: понад 20 населених пунктів обстріляно лише на Слобожанському напрямку

За добу армія РФ обстріляла райони понад 24 населених пунктів Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань супротивника не виявлено. Обстрілів зазнали понад 20 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них – Ветеринарне, Глибоке, Мороховець, Вовчанськ, Охрімівка, Бударки, Бологівка, Кам’янка, Тополі та Западне.

На Куп’янському напрямку армія РФ обстріляла населені пункти Дворічна, Піщане, Крохмальне і Першотравневе.

“Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах”, – зазначили у Генштабі.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.