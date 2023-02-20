Более 20 населенных пунктов обстреляны на Слобожанском направлении — Генштаб

За сутки армия РФ обстреляла районы более 24 населенных пунктов Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам подверглись более 20 районов населенных пунктов на Харьковщине. Среди них — Ветеринарное, Глубокое, Мороховец, Волчанск, Охримовка, Бударки, Бологовка, Каменка, Тополя и Западное.

На Купянском направлении армия РФ обстреляла населенные пункты Двуречная, Песчаное, Крахмальное и Первомайское.

«Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях», — отметили в Генштабе.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.