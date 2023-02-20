Более 20 населенных пунктов обстреляны на Слобожанском направлении — Генштаб
За сутки армия РФ обстреляла районы более 24 населенных пунктов Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам подверглись более 20 районов населенных пунктов на Харьковщине. Среди них — Ветеринарное, Глубокое, Мороховец, Волчанск, Охримовка, Бударки, Бологовка, Каменка, Тополя и Западное.
На Купянском направлении армия РФ обстреляла населенные пункты Двуречная, Песчаное, Крахмальное и Первомайское.
«Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях», — отметили в Генштабе.
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Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2023 в 18:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки армия РФ обстреляла районы более 24 населенных пунктов Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".