«Этого села нет» — начальник ХОВА о боях за Гряниковку на Харьковщине

Населения в селе, которое уже не менее 10 дней атакуют российские войска, нет. Как, фактически, нет и самого села.

«Там идут сейчас достаточно жесткие боевые действия. Сейчас там достаточно тяжело», — оценил ситуацию вокруг Гряниковки в интервью изданию «Думка» начальник ХОВА Олег Синегубов.

Говоря о тактике россиян, начальник ХОВА поделился рассказами военнослужащих, обороняющих Бахмут. По словам Синегубова, на Харьковщине происходит то же самое.

«Я приведу примеры, это рассказывают наши военные, как россияне наступают на Бахмуте и как они наступают на нашем направлении. Идет пять танков. Это смертники, они просто идут напрямую. Их уничтожает наша артиллерия. Они выявляют позиции нашей артиллерии, останавливаются – и начинает работать их артиллерия. Работает-работает, дальше останавливается – и снова пошли другие пять танков. Когда танки у них стали дефицитом, появился «Вагнер», то же они делают с «Вагнером»: идут, пока уперлись, их уничтожили, дальше работает артиллерия. Следующая волна. У них такие тактики, они не считают ни людей, ни технику», — отметил Синегубов.

Он уточнил, что гражданских в Гряниковке уже нет.

«Там населения уже нет. Там фактически уже населенного пункта нет. Там этого села нет», — описал ситуацию начальник ХОВА.

А вот в бывшем райцентре, а сейчас — центре одноименной громады — Двуречной — люди остаются. Несмотря на то, что поселок — в опасной близости к линии фронта и постоянно подвергается обстрелам.

«К сожалению, люди неохотно уезжают из той же Двуречной, не из села, а из пгт. Ну, не хотят уезжать люди все равно. Но я не исключаю, что мы будем производить даже принудительную эвакуацию. Потому что мы жизнь наших людей ставим во главу угла», — отметил Синегубов.