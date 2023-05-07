Ракеты, минометы, артиллерия и авиаудар: Генштаб — о сутках на Харьковщине
Помимо ракетного удара по городу Балаклея армия РФ обстреляла из минометов и артиллерии районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области, а также нанесла авиаудар по селу Гряниковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
Две ракеты С-300 ударили по гражданскому предприятию в городе Балаклея, ранены пятеро гражданских.
На Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды, Волчанск, Плетеневка, Бочковое, Малая Волчья, Нестерное и Строевка.
На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе села Гряниковка. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Фиголевка, Новомлинск, Лиман Первый и Берестовое.
Читайте также: Попытка наступать и обстрелы 20 населенных пунктов. Сводка ГШ по Харьковщине
Новости по теме:
Вы читали новость: «Ракеты, минометы, артиллерия и авиаудар: Генштаб — о сутках на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 7 мая 2023 в 18:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Помимо ракетного удара по городу Балаклея армия РФ обстреляла из минометов и артиллерии районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области, а также нанесла авиаудар по селу Гряниковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".