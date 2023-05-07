Ракеты, минометы, артиллерия и авиаудар: Генштаб — о сутках на Харьковщине

Помимо ракетного удара по городу Балаклея армия РФ обстреляла из минометов и артиллерии районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области, а также нанесла авиаудар по селу Гряниковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Две ракеты С-300 ударили по гражданскому предприятию в городе Балаклея, ранены пятеро гражданских.

На Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды, Волчанск, Плетеневка, Бочковое, Малая Волчья, Нестерное и Строевка.

На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе села Гряниковка. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Фиголевка, Новомлинск, Лиман Первый и Берестовое.