Попытка наступать и обстрелы 20 населенных пунктов. Сводка ГШ по Харьковщине
Районы по меньшей мере 20 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, а на Купянском направлении — вела безуспешные наступательные действия в районе села Синьковка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.
На Слобожанском направлении враг обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Лемещино, Гранов, Казачья Лопань, Стрелечья, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Черное и Хатнее.
На Купянском направлении противник обстрелял Красное Первое, Митрофановку, Новомлинск, Двуречную, Западное, Синьковку, Песчаное, Вишневое и Стельмаховку.
В Генштабе сообщают, что враг продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. Всего за прошедшие сутки оккупанты совершили около 50 атак.
«Противник нанес 6 ракетных ударов, в частности по городам Часов Яр, Константиновка и Херсон. Кроме того, нанес 48 авиационных ударов и совершил 77 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, есть пострадавшие», — говорится в публикации.
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2023 в 07:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 20 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, а на Купянском направлении — вела безуспешные наступательные действия в районе села Синьковка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.".