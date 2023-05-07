Live
  • Воскресенье 07.05.2023
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.49
    • 🟢

Попытка наступать и обстрелы 20 населенных пунктов. Сводка ГШ по Харьковщине

Происшествия 07:27   07.05.2023
Елена Нагорная
Попытка наступать и обстрелы 20 населенных пунктов. Сводка ГШ по Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Районы по меньшей мере 20 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, а на Купянском направлении — вела безуспешные наступательные действия в районе села Синьковка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.

На Слобожанском направлении враг обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Лемещино, Гранов, Казачья Лопань, Стрелечья, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Черное и Хатнее.

На Купянском направлении противник обстрелял Красное Первое, Митрофановку, Новомлинск, Двуречную, Западное, Синьковку, Песчаное, Вишневое и Стельмаховку.

В Генштабе сообщают, что враг продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. Всего за прошедшие сутки оккупанты совершили около 50 атак.

«Противник нанес 6 ракетных ударов, в частности по городам Часов Яр, Константиновка и Херсон. Кроме того, нанес 48 авиационных ударов и совершил 77 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, есть пострадавшие», — говорится в публикации.

Читайте также: Враг пытался наступать на Харьковщине и обстрелял 18 населенных пунктов – ГШ

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:26
Враг пытался наступать на Харьковщине и обстрелял 18 населенных пунктов – ГШ
17:17
В двух районах Харькова заменили поврежденное газовое оборудование
11:37
Терехов: о сумме на восстановление Харькова и что отстроят первоначально
11:14
Командировка Терехова завершилась: мэр сообщил о результатах поездки в США
11:03
Открыли купальный сезон: в центре Харькова подростки ныряли в воду (видео)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Попытка наступать и обстрелы 20 населенных пунктов. Сводка ГШ по Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 7 мая 2023 в 07:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 20 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, а на Купянском направлении — вела безуспешные наступательные действия в районе села Синьковка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.".