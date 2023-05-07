Спроба наступати та обстріли 20 населених пунктів. Зведення ГШ по Харківщині

Райони щонайменше 20 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, а на Куп’янському напрямку вела безуспішні наступальні дії в районі села Синьківка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Леміщине, Гранів, Козача Лопань, Стрілеча, Лук’янці, Нескучне, Стариця, Вовчанські Хутори, Охримівка, Чорне та Хатнє.

На Куп’янському напрямку супротивник обстріляв Красне Перше, Митрофанівку, Новомлинськ, Дворічну, Западне, Синьківку, Піщане, Вишневе та Стельмахівку.

У Генштабі повідомляють, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. Загалом протягом минулої доби окупанти здійснили близько 50 атак.

«Супротивник завдав 6 ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Крім того, завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 77 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру, є потерпілі», – йдеться у публікації.