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Ракети, міномети, артилерія та авіаудар: Генштаб – про добу на Харківщині

Події 18:39   07.05.2023
Олена Нагорна
Ракети, міномети, артилерія та авіаудар: Генштаб – про добу на Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

Крім ракетного удару по місту Балаклія армія РФ обстріляла з мінометів та артилерії райони щонайменше 11 населених пунктів Харківської області, а також завдала авіаудару по селу Гряниківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

Дві ракети С-300 ударили по цивільному підприємству в місті Балаклія, поранені п’ятеро цивільних.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Вовчанськ, Плетенівка, Бочкове, Мала Вовча, Нестерне та Строївка.

На Куп’янському напрямку супротивник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі села Гряниківка. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Лиман Перший та Берестове.

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Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2023 в 18:39;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Крім ракетного удару по місту Балаклія армія РФ обстріляла з мінометів та артилерії райони щонайменше 11 населених пунктів Харківської області, а також завдала авіаудару по селу Гряниківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".