Ракетні удари по Балаклії: пошкоджені кілька п’ятиповерхівок (фото, відео)
Наслідки російських ракетних ударів по Балаклії Харківської області близько 9:00 та 10:00 7 травня показала міська військова адміністрація.
“Мішені терористів – мирні люди та об’єкти. Унаслідок ракетного удару постраждало 5 цивільних мешканців, є пошкодження багатоповерхових житлових будинків, без електропостачання залишається частина міста Балаклія та село Борщівка”, – зазначили у МВА.
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Також у відомстві повідомили, що в місті працюють усі служби, потерпілим надається медична допомога, пошкоджені будинки будуть обстежені, а їхнім мешканцям – нададуть допомогу у ліквідації наслідків.
Фото, відео: Балаклійська МВА
Як інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов, вранці 7 травня російські військові завдали удару ракетою С-300 по території одного з автопарків у місті Балаклія. Три жінки зазнали вибухових травм, у двох чоловіків – відносно легкі ушкодження.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2023 в 13:37;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки російських ракетних ударів по Балаклії Харківської області близько 9:00 та 10:00 7 травня показала міська військова адміністрація.".