У частині Балаклії немає світла після ворожих ударів
Внаслідок ворожих ударів по Балаклії Харківської області вранці 7 травня частина міста (вул. Арсенальна, сел. Нафтовиків, Підсобне) та село Борщівка залишилися без електропостачання.
Про це повідомили у міській військовій адміністрації.
Як інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов, вранці 7 травня російські військові завдали удару ракетою С-300 по території одного з автопарків у місті Балаклія. Три жінки зазнали вибухових травм, у двох чоловіків – відносно легкі ушкодження.
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Ви читали новину: «У частині Балаклії немає світла після ворожих ударів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2023 в 11:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожих ударів по Балаклії Харківської області вранці 7 травня частина міста (вул. Арсенальна, сел. Нафтовиків, Підсобне) та село Борщівка залишилися без електропостачання.".