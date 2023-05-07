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У частині Балаклії немає світла після ворожих ударів

Події 11:53   07.05.2023
Олена Нагорна
У частині Балаклії немає світла після ворожих ударів

Внаслідок ворожих ударів по Балаклії Харківської області вранці 7 травня частина міста (вул. Арсенальна, сел. Нафтовиків, Підсобне) та село Борщівка залишилися без електропостачання.

Про це повідомили у міській військовій адміністрації.

Як інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов, вранці 7 травня російські військові завдали удару ракетою С-300 по території одного з автопарків у місті Балаклія. Три жінки зазнали вибухових травм, у двох чоловіків відносно легкі ушкодження.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2023 в 11:53;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожих ударів по Балаклії Харківської області вранці 7 травня частина міста (вул. Арсенальна, сел. Нафтовиків, Підсобне) та село Борщівка залишилися без електропостачання.".