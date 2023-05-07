У частині Балаклії немає світла після ворожих ударів

Внаслідок ворожих ударів по Балаклії Харківської області вранці 7 травня частина міста (вул. Арсенальна, сел. Нафтовиків, Підсобне) та село Борщівка залишилися без електропостачання.

Про це повідомили у міській військовій адміністрації.

Як інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов, вранці 7 травня російські військові завдали удару ракетою С-300 по території одного з автопарків у місті Балаклія. Три жінки зазнали вибухових травм, у двох чоловіків – відносно легкі ушкодження.