Завдано ракетного удару по Балаклії на Харківщині, 5 постраждалих – Синєгубов

7 травня російські військові завдали ракетного удару по місту Балаклія Ізюмського району. Попередньо, постраждали п’ятеро цивільних, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ракета С-300 впала на території одного з автопарків. На місці працюють екстрені служби.

“Дві жінки 75 років та одна жінка 50 років отримали вибухові травми. Двоє чоловіків 20 та 85 років мають відносно легкі ушкодження. Наразі медики надають потерпілим усю необхідну допомогу”, – розповів Синєгубов.

У Балаклійській МВА повідомляють, що ворог завдає ударів і закликають залишатися в укриттях.

Про ракетний удар по Балаклії написав і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.