На Куп’янщині ворог зазнав втрат, обстріляні Вовчанськ і Дворічна – Синєгубов

Протягом минулої доби ворог обстрілював прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів Харківської області. Поранених цивільних внаслідок цих ударів немає, повідомив у Telegram начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він нагадав, що у місті Вовчанськ Чугуївського району були пошкоджені будівля магазину, пам’ятник Авіацентру ДОСААФ та кілька приватних житлових будинків, а в селищі Дворічна Куп’янського району артилерійським обстрілом розбитий приватний будинок.

Після 14:30 у полі біля села Затишшя Харківського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. 43-річний чоловік отримав поранення та був ушпиталений у стані середньої тяжкості.



Фото: Олег Синєгубов

За добу піротехніки ДСНС обстежили 10 га території та знешкодили 125 вибухонебезпечних предметів.

“На лінії зіткнення минулої доби ворог намагався вести наступальні дії в районі Синьківки Куп’янського району, отримав відсіч від українських захисників і відступив із втратами”, – пише Синєгубов.