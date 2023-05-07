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На Куп’янщині ворог зазнав втрат, обстріляні Вовчанськ і Дворічна – Синєгубов

Події 08:38   07.05.2023
Олена Нагорна
На Куп’янщині ворог зазнав втрат, обстріляні Вовчанськ і Дворічна – Синєгубов Фото: пресслужба ХОВА

Протягом минулої доби ворог обстрілював прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів Харківської області. Поранених цивільних внаслідок цих ударів немає, повідомив у Telegram начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він нагадав, що у місті Вовчанськ Чугуївського району були пошкоджені будівля магазину, пам’ятник Авіацентру ДОСААФ та кілька приватних житлових будинків, а в селищі Дворічна Куп’янського району артилерійським обстрілом розбитий приватний будинок.

Після 14:30 у полі біля села Затишшя Харківського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. 43-річний чоловік отримав поранення та був ушпиталений у стані середньої тяжкості.


Фото: Олег Синєгубов

За добу піротехніки ДСНС обстежили 10 га території та знешкодили 125 вибухонебезпечних предметів.

“На лінії зіткнення минулої доби ворог намагався вести наступальні дії в районі Синьківки Куп’янського району, отримав відсіч від українських захисників і відступив із втратами”, – пише Синєгубов.

Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2023 в 08:38;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби ворог обстрілював прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів Харківської області. Поранених цивільних внаслідок цих ударів немає, повідомив у Telegram начальник ХОВА Олег Синєгубов.".