На Купянщине враг понес потери, обстреляны Волчанск и Двуречная — Синегубов

В течение минувших суток враг обстреливал прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковской области. Раненых гражданских в результате этих ударов нет, сообщил в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он напомнил, что в городе Волчанск Чугуевского района были повреждены здание магазина, памятник Авиацентру ДОСААФ и несколько частных жилых домов, а в поселке Двуречная Купянского района артиллерийским обстрелом разбит частный дом.

После 14:30 в поле возле села Затишье Харьковского района на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался трактор. 43-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.



Фото: Олег Синегубов

За сутки пиротехники ГСЧС обследовали 10 га территории и обезвредили 125 взрывоопасных предметов.

«На линии соприкосновения за прошедшие сутки враг пытался вести наступательные действия в районе Синьковки Купянского района, получил отпор от украинских защитников и отступил с потерями», — пишет Синегубов.