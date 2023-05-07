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На Купянщине враг понес потери, обстреляны Волчанск и Двуречная — Синегубов

Происшествия 08:38   07.05.2023
Елена Нагорная
На Купянщине враг понес потери, обстреляны Волчанск и Двуречная — Синегубов Фото: пресс-служба ХОВА

В течение минувших суток враг обстреливал прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковской области. Раненых гражданских в результате этих ударов нет, сообщил в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он напомнил, что в городе Волчанск Чугуевского района были повреждены здание магазина, памятник Авиацентру ДОСААФ и несколько частных жилых домов, а в поселке Двуречная Купянского района артиллерийским обстрелом разбит частный дом.

После 14:30 в поле возле села Затишье Харьковского района на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался трактор. 43-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.


Фото: Олег Синегубов

За сутки пиротехники ГСЧС обследовали 10 га территории и обезвредили 125 взрывоопасных предметов.

«На линии соприкосновения за прошедшие сутки враг пытался вести наступательные действия в районе Синьковки Купянского района, получил отпор от украинских защитников и отступил с потерями», — пишет Синегубов.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 мая 2023 в 08:38;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток враг обстреливал прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковской области. Раненых гражданских в результате этих ударов нет, сообщил в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.".