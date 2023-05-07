На Купянщине враг понес потери, обстреляны Волчанск и Двуречная — Синегубов
В течение минувших суток враг обстреливал прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковской области. Раненых гражданских в результате этих ударов нет, сообщил в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.
Он напомнил, что в городе Волчанск Чугуевского района были повреждены здание магазина, памятник Авиацентру ДОСААФ и несколько частных жилых домов, а в поселке Двуречная Купянского района артиллерийским обстрелом разбит частный дом.
После 14:30 в поле возле села Затишье Харьковского района на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался трактор. 43-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Фото: Олег Синегубов
За сутки пиротехники ГСЧС обследовали 10 га территории и обезвредили 125 взрывоопасных предметов.
«На линии соприкосновения за прошедшие сутки враг пытался вести наступательные действия в районе Синьковки Купянского района, получил отпор от украинских защитников и отступил с потерями», — пишет Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2023 в 08:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток враг обстреливал прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковской области. Раненых гражданских в результате этих ударов нет, сообщил в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.".