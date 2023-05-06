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В Волчанске из-за обстрела уничтожен самолет-памятник — прокуратура (фото)

Происшествия 12:35   06.05.2023
Виктория Яковенко
В Волчанске из-за обстрела уничтожен самолет-памятник — прокуратура (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

В ночь с 5 на 6 мая российские военные обстреляли город Волчанск в Харьковской области.

В результате обстрела разрушен самолет-памятник. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Также оккупанты обстреляли город и 5 мая. Предварительно из артиллерии и минометов. Есть повреждения частных домов и дороги.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 мая 2023 в 12:35;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь с 5 на 6 мая российские военные обстреляли город Волчанск в Харьковской области.".