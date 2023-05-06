В Волчанске из-за обстрела уничтожен самолет-памятник — прокуратура (фото)

В ночь с 5 на 6 мая российские военные обстреляли город Волчанск в Харьковской области.

В результате обстрела разрушен самолет-памятник. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Также оккупанты обстреляли город и 5 мая. Предварительно из артиллерии и минометов. Есть повреждения частных домов и дороги.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).