В Волчанске из-за обстрела уничтожен самолет-памятник — прокуратура (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
В ночь с 5 на 6 мая российские военные обстреляли город Волчанск в Харьковской области.
В результате обстрела разрушен самолет-памятник. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Также оккупанты обстреляли город и 5 мая. Предварительно из артиллерии и минометов. Есть повреждения частных домов и дороги.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2023 в 12:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь с 5 на 6 мая российские военные обстреляли город Волчанск в Харьковской области.".