РФ ракетами ударила по Изюмщине, из артиллерии и минометов обстреляла Волчанск

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области за сутки пострадавших из-за обстрелов РФ нет.

5 мая около 17:25 враг нанес ракетный удар по селу Чистоводовка в Изюмском районе. Ракета попала в поле недалеко от жилых домов. Пострадавших и разрушений нет, пишет Синегубов в Telegram.

«За прошедшие сутки враг дважды обстрелял Волчанск из артиллерии и минометов. Повреждены 7 жилых домов. К счастью, обошлось без пострадавших», — рассказал глава ХОВА.