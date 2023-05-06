РФ ракетами ударила по Изюмщине, из артиллерии и минометов обстреляла Волчанск
Фото: Олег Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области за сутки пострадавших из-за обстрелов РФ нет.
5 мая около 17:25 враг нанес ракетный удар по селу Чистоводовка в Изюмском районе. Ракета попала в поле недалеко от жилых домов. Пострадавших и разрушений нет, пишет Синегубов в Telegram.
«За прошедшие сутки враг дважды обстрелял Волчанск из артиллерии и минометов. Повреждены 7 жилых домов. К счастью, обошлось без пострадавших», — рассказал глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2023 в 08:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области за сутки пострадавших из-за обстрелов РФ нет.".