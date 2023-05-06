РФ ракетами ударила по Ізюмщині, з артилерії та мінометів обстріляла Вовчанськ

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу постраждалих на Харківщині внаслідок обстрілів РФ немає.

5 травня близько 17:25 ворог завдав ракетного удару по селу Чистоводівка Ізюмського району. Ракета влучила в поле неподалік від житлових будинків. Постраждалих та руйнувань немає, написав Синєгубов у Telegram.

«За минулу добу ворог двічі обстріляв Вовчанськ з артилерії та мінометів. Пошкоджено 7 житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих», – розповів голова ХОВА.