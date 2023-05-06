Live
  • Субота 06.05.2023
    • Харків
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.49
    • 🟢

РФ ракетами ударила по Ізюмщині, з артилерії та мінометів обстріляла Вовчанськ

Події 08:45   06.05.2023
Вікторія Яковенко
РФ ракетами ударила по Ізюмщині, з артилерії та мінометів обстріляла Вовчанськ Фото: Олег Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу постраждалих на Харківщині внаслідок обстрілів РФ немає.

5 травня близько 17:25 ворог завдав ракетного удару по селу Чистоводівка Ізюмського району. Ракета влучила в поле неподалік від житлових будинків. Постраждалих та руйнувань немає, написав Синєгубов у Telegram.

«За минулу добу ворог двічі обстріляв Вовчанськ з артилерії та мінометів. Пошкоджено 7 житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих», – розповів голова ХОВА.

Читайте також: Бахмут у вогні після обстрілу фосфором: воїни ССО захищають місто (відео)

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

08:45
РФ ракетами ударила по Ізюмщині, з артилерії та мінометів обстріляла Вовчанськ
07:00
Які населені пункти обстріляв ворог на Харківщині – Генштаб
22:58
Бахмут у вогні після обстрілу фосфором: воїни ССО захищають місто (відео)
21:37
На дорозі з Харкова до Вовчанська кладуть новий асфальт (фото)
20:04
Перший молитовний сніданок у Харкові: Синєгубов розповів, про що просили Бога

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «РФ ракетами ударила по Ізюмщині, з артилерії та мінометів обстріляла Вовчанськ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2023 в 08:45;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу постраждалих на Харківщині внаслідок обстрілів РФ немає.".