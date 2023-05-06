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У Вовчанську через обстріл знищено літак-пам’ятник – прокуратура (фото)

Події 12:35   06.05.2023
Виктория Яковенко
У Вовчанську через обстріл знищено літак-пам’ятник – прокуратура (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

У ніч з 5 на 6 травня російські військові обстріляли місто Вовчанськ в Харківській області.

Внаслідок обстрілу зруйновано літак-пам’ятник. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також, окупанти обстріляли місто й 5 травня. Попередньо, з артилерії та мінометів. Є пошкодження приватних будинків та дороги.

Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2023 в 12:35;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч з 5 на 6 травня російські військові обстріляли місто Вовчанськ в Харківській області.".