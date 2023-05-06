У Вовчанську через обстріл знищено літак-пам’ятник – прокуратура (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
У ніч з 5 на 6 травня російські військові обстріляли місто Вовчанськ в Харківській області.
Внаслідок обстрілу зруйновано літак-пам’ятник. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Також, окупанти обстріляли місто й 5 травня. Попередньо, з артилерії та мінометів. Є пошкодження приватних будинків та дороги.
Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2023 в 12:35;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч з 5 на 6 травня російські військові обстріляли місто Вовчанськ в Харківській області.".