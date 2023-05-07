Нанесен ракетный удар по Балаклее на Харьковщине, 5 пострадавших — Синегубов

7 мая российские военные нанесли ракетный удар по городу Балаклея Изюмского района. Предварительно, пострадали пятеро гражданских, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, ракета С-300 упала на территории одного из автопарков. На месте работают экстренные службы.

«Две женщины 75 лет и одна женщина 50 лет получили взрывные травмы. Двое мужчин — 20 и 85 лет имеют относительно легкие повреждения. Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», — рассказал Синегубов.

В Балаклейской ГВА сообщают, что враг наносит удары и призывают оставаться в укрытиях.

О ракетном ударе по Балаклее написал и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.