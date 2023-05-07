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В части Балаклеи нет света после вражеских ударов

Происшествия 11:53   07.05.2023
Елена Нагорная
В части Балаклеи нет света после вражеских ударов

В результате вражеских ударов по Балаклее Харьковской области утром 7 мая часть города (ул. Арсенальная, пос. Нефтяников, Подсобное) и село Борщевка остались без электроснабжения.

Об этом сообщили в городской военной администрации.

Как информировал начальник ХОВА Олег Синегубов, утром 7 мая российские военные нанесли удар ракетой С-300 по территории одного из автопарков в городе Балаклея. Три женщины получили взрывные травмы, у двоих мужчинотносительно легкие повреждения.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 мая 2023 в 11:53;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеских ударов по Балаклее Харьковской области утром 7 мая часть города (ул. Арсенальная, пос. Нефтяников, Подсобное) и село Борщевка остались без электроснабжения.".