В части Балаклеи нет света после вражеских ударов

В результате вражеских ударов по Балаклее Харьковской области утром 7 мая часть города (ул. Арсенальная, пос. Нефтяников, Подсобное) и село Борщевка остались без электроснабжения.

Об этом сообщили в городской военной администрации.

Как информировал начальник ХОВА Олег Синегубов, утром 7 мая российские военные нанесли удар ракетой С-300 по территории одного из автопарков в городе Балаклея. Три женщины получили взрывные травмы, у двоих мужчин — относительно легкие повреждения.