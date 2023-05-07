Ракетные удары по Балаклее: повреждены многоэтажные дома (фото, видео)

Последствия российских ракетных ударов по Балаклее Харьковской области около 9:00 и 10:00 7 мая показала городская военная администрация.

«Мишени террористов — мирные люди и объекты. В результате ракетного удара пострадали пятеро гражданских жителей, есть повреждения многоэтажных жилых домов, без электроснабжения остается часть города Балаклея и село Борщевка», — отметили в ГВА.

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Также в ведомстве сообщили, что в городе работают все службы, пострадавшим оказывается медицинская помощь, поврежденные дома будут обследованы, а их жителям — окажут помощь в ликвидации последствий.

Фото, видео: Балаклейская ГВА

Как информировал начальник ХОВА Олег Синегубов, утром 7 мая российские военные нанесли удар ракетой С-300 по территории одного из автопарков в городе Балаклея. Три женщины получили взрывные травмы, у двоих мужчин — относительно легкие повреждения