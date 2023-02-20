“Цього села немає” – начальник ХОВА про бої за Гряниківку на Харківщині

Населення у селі, яке вже не менше 10 днів атакують російські війська, немає. Як фактично немає і самого села.

“Там ідуть зараз досить жорсткі бойові дії. Зараз там досить тяжко”, – оцінив ситуацію навколо Гряниківки в інтерв’ю виданню “Думка” начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Говорячи про тактику росіян, начальник ХОВА поділився розповідями військовослужбовців, які обороняють Бахмут. За словами Синєгубова, на Харківщині відбувається те саме.

“Я наведу приклади, це розповідають наші військові, як росіяни наступають на Бахмуті і як вони наступають на нашому напрямку. Іде 5 танків. Це смертники, вони просто йдуть напряму. Їх знищує наша артилерія. Вони виявляють позиції нашої артилерії, зупиняються і починає працювати їхня артилерія. Працює-працює, далі зупиняється – і знову пішли інші 5 танків. Коли танки в них стали дефіцитом, з’явився “Вагнер”, те саме вони роблять із “Вагнером”: ідуть, поки уперлися, їх знищили, далі працює артилерія. Наступна хвиля. У них такі тактики, вони не рахують ані людей, ані техніку”, – зазначив Синєгубов.

Він уточнив, що цивільних у Гряниківці вже немає.

“Там населення вже немає. Там фактично вже населеного пункту немає. Там цього села немає”, – описав ситуацію начальник ХОВА.

А ось у колишньому райцентрі, а зараз – центрі однойменної громади — Дворічній — люди залишаються. Попри те, що селище – в небезпечній близькості до лінії фронту та постійно зазнає обстрілів.

“На жаль, люди не охоче виїжджають із тої самої Дворічної, не з села, а з смт. Ну, не хочуть виїжджати люди все одно. Але я не виключаю, що ми будемо робити навіть примусову евакуацію. Тому що ми життя наших людей ставимо на перше місце”, – зазначив Синєгубов.