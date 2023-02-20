Армия РФ ударила ракетами С-300 по Купянску — начальник Харьковского гарнизона
Фото: Вадим Беликов
Вечером 20 февраля российские военные нанесли удары по городу Купянск Харьковской области ракетами С-300.
Об этом сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.
«Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Никогда не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!», — призвал Мельник.
Воздушная тревога была объявлена в регионе в 22:33.
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2023 в 22:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 20 февраля российские военные нанесли удары по городу Купянск Харьковской области ракетами С-300.".