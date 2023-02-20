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Армия РФ ударила ракетами С-300 по Купянску — начальник Харьковского гарнизона

Происшествия 22:54   20.02.2023
Елена Нагорная
Армия РФ ударила ракетами С-300 по Купянску — начальник Харьковского гарнизона Фото: Вадим Беликов

Вечером 20 февраля российские военные нанесли удары по городу Купянск Харьковской области ракетами С-300.

Об этом сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

«Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Никогда не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!», — призвал Мельник.

Воздушная тревога была объявлена в регионе в 22:33.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 февраля 2023 в 22:54;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 20 февраля российские военные нанесли удары по городу Купянск Харьковской области ракетами С-300.".