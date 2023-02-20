Армия РФ ударила ракетами С-300 по Купянску — начальник Харьковского гарнизона

Вечером 20 февраля российские военные нанесли удары по городу Купянск Харьковской области ракетами С-300.

Об этом сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

«Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Никогда не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!», — призвал Мельник.

Воздушная тревога была объявлена в регионе в 22:33.