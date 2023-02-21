Ракетный удар по Харьковщине: в ХОВА сообщили о последствиях
Поздно вечером 20 февраля армия РФ ударила ракетами по Купянску на Харьковщине.
«Вчера поздно вечером в результате ракетных обстрелов Купянска повреждены заведение дошкольного образования и спортивный объект. Также ночью зафиксированы обстрелы в с. Ковшаровка Купянского района», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Он также проинформировал, что за минувшие сутки враг обстрелял более 25 приграничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.
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«В населенных пунктах Двуречная и Новоосиновое Купянского района в результате обстрелов повреждены по меньшей мере четыре жилых дома, хозяйственные сооружения, произошли пожары. В Волчанске Чугуевского района поврежден частный жилой дом. К счастью, в результате обстрелов никто не пострадал», — проинформировал начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2023 в 09:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поздно вечером 20 февраля армия РФ ударила ракетами по Купянску на Харьковщине".