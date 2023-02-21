Оккупанты в Купянске вступили в бой с гражданскими объектами — Мельник (фото)
Фото: telegram Сергея Мельника
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник опубликовал фото с мест «прилетов» ракет, которыми армия РФ ударила по Купянску поздно вечером 20 февраля.
«Вчера вечером в Купянске оккупанты в очередной раз вступили в бой с гражданскими объектами. В этот раз от обстрелов пострадало спортивное здание, на территорию которого попал вражеский снаряд», — подписал опубликованное фото Мельник.
Кроме того, по информации начальника гарнизона, в Купянске пострадала территория детского сада.
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Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что по Купянску ударили российские ракеты. По информации Синегубова, никто не пострадал.
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2023 в 09:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник опубликовал фото с мест «прилетов» ракет, которыми армия РФ ударила по Купянску поздно вечером 20 февраля".