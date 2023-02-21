Оккупанты в Купянске вступили в бой с гражданскими объектами — Мельник (фото)

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник опубликовал фото с мест «прилетов» ракет, которыми армия РФ ударила по Купянску поздно вечером 20 февраля.

«Вчера вечером в Купянске оккупанты в очередной раз вступили в бой с гражданскими объектами. В этот раз от обстрелов пострадало спортивное здание, на территорию которого попал вражеский снаряд», — подписал опубликованное фото Мельник.

Кроме того, по информации начальника гарнизона, в Купянске пострадала территория детского сада.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что по Купянску ударили российские ракеты. По информации Синегубова, никто не пострадал.