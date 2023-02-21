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Оккупанты в Купянске вступили в бой с гражданскими объектами — Мельник (фото)

Происшествия 09:43   21.02.2023
Оксана Горун
Оккупанты в Купянске вступили в бой с гражданскими объектами — Мельник (фото) Фото: telegram Сергея Мельника

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник опубликовал фото с мест «прилетов» ракет, которыми армия РФ ударила по Купянску поздно вечером 20 февраля.

«Вчера вечером в Купянске оккупанты в очередной раз вступили в бой с гражданскими объектами. В этот раз от обстрелов пострадало спортивное здание, на территорию которого попал вражеский снаряд», — подписал опубликованное фото Мельник.

Кроме того, по информации начальника гарнизона, в Купянске пострадала территория детского сада.

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    • Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что по Купянску ударили российские ракеты. По информации Синегубова, никто не пострадал.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 февраля 2023 в 09:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник опубликовал фото с мест «прилетов» ракет, которыми армия РФ ударила по Купянску поздно вечером 20 февраля".