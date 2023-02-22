Взрывы в Харькове: Синегубов и Терехов призвали горожан оставаться в укрытиях

В Харькове раздалось несколько взрывов, горожане насчитали не меньше четырех.

«Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!» – заявил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Бьют по Харькову. В городе прогремели уже несколько взрывов. Возможны еще пуски ракет с территории России. Будьте осторожны», — предупредил мэр Харькова Игорь Терехов.