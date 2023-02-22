Взрывы в Харькове: Синегубов и Терехов призвали горожан оставаться в укрытиях
В Харькове раздалось несколько взрывов, горожане насчитали не меньше четырех.
«Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!» – заявил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Бьют по Харькову. В городе прогремели уже несколько взрывов. Возможны еще пуски ракет с территории России. Будьте осторожны», — предупредил мэр Харькова Игорь Терехов.
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- • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 10:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове раздалось несколько взрывов, горожане насчитали не меньше четырех.".