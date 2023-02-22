Взрывы в Харькове: «прилеты» по инфраструктурным объектам, два раненых

По предварительным данным, зафиксированы «прилеты» в Киевском районе Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, ранения получили два человека. Они в легком состоянии получают помощь специалистов», — сообщил Синегубов.

«Предварительно четыре удара пришлись по Киевскому району города Харькова. Враг целит по промышленным объектам», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.