Взрывы в Харькове: «прилеты» по инфраструктурным объектам, два раненых
По предварительным данным, зафиксированы «прилеты» в Киевском районе Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, ранения получили два человека. Они в легком состоянии получают помощь специалистов», — сообщил Синегубов.
«Предварительно четыре удара пришлись по Киевскому району города Харькова. Враг целит по промышленным объектам», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.
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- • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 11:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По предварительным данным, зафиксированы «прилеты» в Киевском районе Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".