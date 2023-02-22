“Люди бояться” – Терехов розповів про включення вуличного освітлення в Харкові
Мер Харкова Ігор Терехов вважає, що вмикати ліхтарі в місті ще зарано. При цьому мерія шукає варіанти, як підсвітити пішохідні переходи.
Світломаскування в Харкові поки не скасовуватимуть. Про це Терехов заявив під час спілкування з журналістами 22 лютого, повідомляє кореспондент МГ “Об’єктив”.
“Люди зараз бояться. Бояться, якщо включатимуть вуличне освітлення. Я спілкуюся з людьми, вони кажуть, що не включайте поки що, – сказав Терехов. – Світломаскування. Коли ви їдете або йдете містом, ви бачите, що в багатьох квартирах закриті штори. Люди налякані”.
Як приклад мер навів свою зустріч із жителями вулиці Краснодарської, на яку припав один із ракетних ударів РФ.
“Ми спілкувалися, і я хотів біля під’їзду включити освітлення, вони кажуть: “Не вмикайте”, – поділився Терехов.
При цьому важливим питанням, яке необхідно вирішити, мер вважає підсвічування пішохідних переходів.
“Ми маємо підсвітити пішохідні переходи. І ми такий експеримент зараз проводимо біля військової обласної адміністрації на Сумській. Ми проводили експеримент із сонячною батареєю. Але він зараз не виправдав себе, не вистачає потужності, короткий день – практично немає освітлення. Тому зараз шукаємо ще кілька варіантів, у тому числі акумулятори, ще якийсь шукатимемо шлях, щоб підсвітити пішохідні переходи. Це важливо”, — підкреслив мер Харкова.
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Раніше Терехов повідомив про те, які заходи безпеки будуть у Харкові 23 та 24 лютого – напередодні та в річницю початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2023 в 15:16;
Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов вважає, що вмикати ліхтарі в місті ще зарано. При цьому мерія шукає варіанти, як підсвітити пішохідні переходи".