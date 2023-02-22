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“Люди бояться” – Терехов розповів про включення вуличного освітлення в Харкові

Суспільство 15:16   22.02.2023
Олена Нагорна
Оксана Горун
“Люди бояться” – Терехов розповів про включення вуличного освітлення в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов вважає, що вмикати ліхтарі в місті ще зарано. При цьому мерія шукає варіанти, як підсвітити пішохідні переходи.

Світломаскування в Харкові поки не скасовуватимуть. Про це Терехов заявив під час спілкування з журналістами 22 лютого, повідомляє кореспондент МГ “Об’єктив”.

“Люди зараз бояться. Бояться, якщо включатимуть вуличне освітлення. Я спілкуюся з людьми, вони кажуть, що не включайте поки що, – сказав Терехов. – Світломаскування. Коли ви їдете або йдете містом, ви бачите, що в багатьох квартирах закриті штори. Люди налякані”.

Як приклад мер навів свою зустріч із жителями вулиці Краснодарської, на яку припав один із ракетних ударів РФ.

“Ми спілкувалися, і я хотів біля під’їзду включити освітлення, вони кажуть: “Не вмикайте”, – поділився Терехов.

При цьому важливим питанням, яке необхідно вирішити, мер вважає підсвічування пішохідних переходів.

“Ми маємо підсвітити пішохідні переходи. І ми такий експеримент зараз проводимо біля військової обласної адміністрації на Сумській. Ми проводили експеримент із сонячною батареєю. Але він зараз не виправдав себе, не вистачає потужності, короткий день – практично немає освітлення. Тому зараз шукаємо ще кілька варіантів, у тому числі акумулятори, ще якийсь шукатимемо шлях, щоб підсвітити пішохідні переходи. Це важливо”, — підкреслив мер Харкова.

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    • Раніше Терехов повідомив про те, які заходи безпеки будуть у Харкові 23 та 24 лютого – напередодні та в річницю початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

    Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2023 в 15:16;

    • Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов вважає, що вмикати ліхтарі в місті ще зарано. При цьому мерія шукає варіанти, як підсвітити пішохідні переходи".