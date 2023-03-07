Центр Харькова осветили: уличные фонари включали впервые за год войны (видео)

В Харькове сегодня впервые за год войны временно частично включали уличные фонари. С 18:00 до 19:30 были освещены центральные магистрали и другие наиболее загруженные автомобилями дороги.

Видео освещенного центра Харькова опубликовала в Telegram советник председателя Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова.

Как сообщал мэр Харькова Игорь Терехов, постепенно включать освещение в вечернее время разрешили ответственные за безопасность в городе.

«Более года Харьков был без света. Это было причиной неудобств, которые мы видели все. Что касается ДТП, что касается людей, которые шли к себе домой», — отметил Терехов.

По его словам, ежедневно географию включения уличного освещения будут расширять.

О намерениях включить уличное освещение Терехов заявлял неоднократно. 22 февраля мэр Харькова сообщил, что зажигать фонари в городе еще рано, при этом мэрия ищет варианты, как подсветить пешеходные переходы.

1 марта в Харькове начали подсвечивать пешеходные переходы.