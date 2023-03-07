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Терехов: Сегодня фонари Харькова будут работать с 18 часов до 19:30 часов

Общество 13:37   07.03.2023
Оксана Якушко
Терехов: Сегодня фонари Харькова будут работать с 18 часов до 19:30 часов

Уличные фонари сегодня, 7 марта, будут работать в тестовом режиме, предупредил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Уже больше года единственным источником света в темное время суток в Харькове были, в основном, только фары автомобилей. За это время произошло немало ДТП, в которых пострадали люди. Знаю, потому что сам не раз слышал, что многим харьковчанам трудно передвигаться по городу, когда темнеет. На днях я провел успешные переговоры с ответственными за безопасность лицами. Мы согласились, что начнем подсвечивать центральные магистрали и другие, наиболее загруженные автомобильные дороги. Сегодня уличные фонари будут работать с 18 часов до 19:30 в тестовом режиме», — заявил Терехов.

Постепенно мэрия будет расширять географию включений и увеличивать время работы фонарей.
«Убежден, что это шаг в правильном направлении, способствующий безопасности харьковчан и уменьшению количества ДТП», — подчеркнул мэр.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 марта 2023 в 13:37;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уличные фонари сегодня, 7 марта, будут работать в тестовом режиме, предупредил мэр Харькова Игорь Терехов.".