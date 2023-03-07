Терехов: Сьогодні ліхтарі Харкова працюватимуть з 18-тої до 19:30 години

Вуличні ліхтарі сьогодні, 7 березня, працюватимуть у тестовому режимі, попередив мер Харкова Ігор Терехов.

«Вже більше року єдиним джерелом світла у темну пору доби в Харкові були, в основному, лише фари автомобілів. За цей час сталося чимало ДТП, в яких постраждали люди. Знаю, бо сам не раз чув, що багатьом харків’янам важко пересуватися містом, коли темніє. Днями я провів успішні перемовини з відповідальними за безпеку особами. Ми досягли згоди, що почнемо підсвічувати центральні магістралі та інші, найбільш завантажені автомобільні дороги. Сьогодні вуличні ліхтарі працюватимуть з 18-тої години до 19:30 у тестовому режимі», – заявив Терехов.

Поступово мерія розширюватиме географію включень і збільшуватиме час роботи ліхтарів.

«Переконаний, що це крок у правильному напрямку, який сприятиме безпеці харків’ян та зменшенню кількості ДТП», – підкреслив мер.