Терехов: У Харкові вмикають освітлення на пішохідних переходах

У Харкові почали підсвічувати пішохідні переходи щодо безпеки мешканців, повідомив сьогодні, 1 березня, в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Ми поки що не вмикаємо вуличне освітлення з міркувань безпеки, але зараз почали підсвічувати пішохідні переходи. Це дуже важливо, бо це безпека жителів Харкова», – наголосив Ігор Терехов.

Сьогодні планують увімкнути освітлення переходів за такими адресами: пр. Героїв Сталінграда, 183 (зупинка «Інфекційна лікарня»), вул. Роганська, 89 (зупинка «вул. Гуріївська»), вул. Ахієзерів – вул. Самсонівська, вул. Полтавський Шлях – вул. Дмитрівська, вул. Харківських Дивізій – вул. Рибалка, пр. Героїв Харкова, 308, пр. Тракторобудівників, 130, пр. Любові Малої, 30/2 (зупинка «Григорівка»), вул. Пушкінська – вул. Студентська, вул. Сумська – вул. Свободи.

Найближчим часом також увімкнуть освітлення ще на 11 пішохідних переходах.