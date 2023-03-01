Терехов: У Харкові вмикають освітлення на пішохідних переходах
У Харкові почали підсвічувати пішохідні переходи щодо безпеки мешканців, повідомив сьогодні, 1 березня, в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов.
«Ми поки що не вмикаємо вуличне освітлення з міркувань безпеки, але зараз почали підсвічувати пішохідні переходи. Це дуже важливо, бо це безпека жителів Харкова», – наголосив Ігор Терехов.
Сьогодні планують увімкнути освітлення переходів за такими адресами: пр. Героїв Сталінграда, 183 (зупинка «Інфекційна лікарня»), вул. Роганська, 89 (зупинка «вул. Гуріївська»), вул. Ахієзерів – вул. Самсонівська, вул. Полтавський Шлях – вул. Дмитрівська, вул. Харківських Дивізій – вул. Рибалка, пр. Героїв Харкова, 308, пр. Тракторобудівників, 130, пр. Любові Малої, 30/2 (зупинка «Григорівка»), вул. Пушкінська – вул. Студентська, вул. Сумська – вул. Свободи.
Найближчим часом також увімкнуть освітлення ще на 11 пішохідних переходах.
Читайте також: “Люди бояться” – Терехов розповів про включення вуличного освітлення в Харкові
Новини за темою:
Ви читали новину: «Терехов: У Харкові вмикають освітлення на пішохідних переходах»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2023 в 15:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові почали підсвічувати пішохідні переходи щодо безпеки мешканців, повідомив сьогодні, 1 березня, в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов.".