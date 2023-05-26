В Харькове предлагают резко увеличить количество «лежачих полицейских»

Установить «барьеры» перед каждым пешеходным переходом в Харькове предлагает автор петиции, опубликованной на сайте Харьковского горсовета.

«Погибают люди. Остановите это. «Лежачие полицейские» перед каждым переходом остановят гибель людей. Я сейчас переходил, и не было машин, а он ехал где-то километров 150, и я едва успел отскочить. В Харькове, 22-я инфекционная больница. И так по всему Харькову. Прошу везде сделать «лежачих полицейских» для безопасности людей», — написал автор петиции В.С. Ратушный.

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На сбор подписи в поддержку этой петиции осталось еще 86 дней. Для того чтобы ее рассмотрело руководство Харьковского горсовета, предложение должно набрать 5000 голосов. Пока этой отметки не достигла ни одна из петиций, которые регистрировали харьковчане на сайте мэрии после начала полномасштабной агрессии РФ.