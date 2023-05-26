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У Харкові пропонують різко збільшити кількість “лежачих поліцейських”

Суспільство 10:15   26.05.2023
Оксана Горун
У Харкові пропонують різко збільшити кількість “лежачих поліцейських”

Встановити “бар’єри” перед кожним пішохідним переходом у Харкові пропонує автор петиції, опублікованої на сайті Харківської міськради.

“Гинуть люди. Зупиніть це. “Лежачі поліцейські” перед кожним переходом зупинять загибель людей. Я зараз переходив, і не було машин, а він їхав десь кілометрів 150, і я ледве встиг відскочити. У Харкові, 22-а інфекційна лікарня. І так по всьому Харкову. Прошу скрізь зробити “лежачих поліцейських” для безпеки людей”, – написав автор петиції В.С. Ратушний.

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На збирання підписів на підтримку цієї петиції залишилося ще 86 днів. Для того, щоб її розглянуло керівництво Харківської міськради, пропозиція має набрати 5000 голосів. Поки що цієї позначки не досягла жодна з петицій, які реєстрували харків’яни на сайті мерії після початку повномасштабної агресії РФ.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 10:15;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Встановити “бар’єри” перед кожним пішохідним переходом у Харкові пропонує автор петиції, опублікованої на сайті Харківської міськради".