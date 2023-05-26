У Харкові пропонують різко збільшити кількість “лежачих поліцейських”

Встановити “бар’єри” перед кожним пішохідним переходом у Харкові пропонує автор петиції, опублікованої на сайті Харківської міськради.

“Гинуть люди. Зупиніть це. “Лежачі поліцейські” перед кожним переходом зупинять загибель людей. Я зараз переходив, і не було машин, а він їхав десь кілометрів 150, і я ледве встиг відскочити. У Харкові, 22-а інфекційна лікарня. І так по всьому Харкову. Прошу скрізь зробити “лежачих поліцейських” для безпеки людей”, – написав автор петиції В.С. Ратушний.

На збирання підписів на підтримку цієї петиції залишилося ще 86 днів. Для того, щоб її розглянуло керівництво Харківської міськради, пропозиція має набрати 5000 голосів. Поки що цієї позначки не досягла жодна з петицій, які реєстрували харків’яни на сайті мерії після початку повномасштабної агресії РФ.